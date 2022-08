Ilary Blasi, appello ai fan: “Aiutatemi…” Poi il sospiro di sollievo (Di sabato 27 agosto 2022) Una volta saputa la notizia, Ilary Blasi ha lanciato un appello ai propri fan affinché potessero darle una mano. Una vicenda per fortuna a lieto fine. Mentre Ilary Blasi si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 27 agosto 2022) Una volta saputa la notizia,ha lanciato unai propri fan affinché potessero darle una mano. Una vicenda per fortuna a lieto fine. Mentresi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - lapresielapagai : Ilary Blasi cercava il gatto Alfio, io ho appena visto un manifesto di una famiglia che cerca il gatto Benito - rosefornoone : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. - Rosanna52702609 : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. -