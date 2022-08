F1, dominio Red Bull in FP3 a Spa con Perez davanti a Verstappen. 3° Sainz, solo 7° Leclerc (Di sabato 27 agosto 2022) La Red Bull si conferma in grande spolvero a Spa-Francorchamps e centra una significativa doppietta nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2022, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di F1. Il miglior tempo è stato ottenuto a sorpresa da Sergio Perez, a questo punto il vero favorito per la pole position in vista delle qualifiche, che ha fermato il cronometro in 1’45?047 proprio sulla bandiera a scacchi scavalcando il compagno di squadra Max Verstappen per 137 millesimi. Ferrari più lontana del previsto nella simulazione di qualifica con gomme soft, in attesa di sprigionare tutti i cavalli nelle prove ufficiali, come dimostra il terzo posto di Carlos Sainz a 777 millesimi ed il settimo di Charles Leclerc a 1?073 dalla vetta a parità di mescola e di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) La Redsi conferma in grande spolvero a Spa-Francorchamps e centra una significativa doppietta nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2022, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di F1. Il miglior tempo è stato ottenuto a sorpresa da Sergio, a questo punto il vero favorito per la pole position in vista delle qualifiche, che ha fermato il cronometro in 1’45?047 proprio sulla bandiera a scacchi scavalcando il compagno di squadra Maxper 137 millesimi. Ferrari più lontana del previsto nella simulazione di qualifica con gomme soft, in attesa di sprigionare tutti i cavalli nelle prove ufficiali, come dimostra il terzo posto di Carlosa 777 millesimi ed il settimo di Charlesa 1?073 dalla vetta a parità di mescola e di ...

