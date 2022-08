Chiellini | arriva la prima sconfitta con il Los Angeles

(Di sabato 27 agosto 2022)laamericana per Giorgio: il primo ko del LosFC contro l’Austin, che vince 4-1il primo ko per Giorgionella sua nuova carriera americana. Il LosFC, primo nel girone della costa ovest, ha perso infatti contro i texani di Austin per 4-1. A decidere il match le reti di Fagundez al 32?, la doppietta di Urruti al 47? e 51? e il gol di Driussi al 59?.entra soltanto al 60?, e il Losriduce le distanze un minuto dopo con Arango. L'articolo proviene da Calcio News 24.

