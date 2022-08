Acerbi Inter, operazione vicina alla chiusura: tutti i dettagli (Di sabato 27 agosto 2022) Francesco Acerbi più vicino al passaggio all’Inter. tutti i dettagli sull’affare che dovrebbe portare il difensore in nerazzurro Francesco Acerbi si prepara ad indossare la maglia dell’Inter dopo l’esperienza alla Lazio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, attualmente ci sono da limare solo gli ultimi dettagli e poi il centrale approderà alla corte di Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Francescopiù vicino al passaggio all’sull’affare che dovrebbe portare il difensore in nerazzurro Francescosi prepara ad indossare la maglia dell’dopo l’esperienzaLazio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, attualmente ci sono da limare solo gli ultimie poi il centrale approderàcorte di Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@Inter: sempre più vicino l’arrivo di #Acerbi dalla @OfficialSSLazio #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Inter sempre più vicina ad #Acerbi - DiMarzio : #Inter, contatti col @ChelseaFC per #Chalobah. Prima apertura della @OfficialSSLazio per il prestito di #Acerbi - WhoBelieveInATL : RT @it_inter: #Chalobah era un obiettivo soprattutto del Milan, poiché l'Inter si appresta ad accogliere #Acerbi in prestito con diritto di… - Alehander_Ver : Spero davvero che non venga @Acerbi_Fra all'Inter....dopo il sorrisetto post gol Milan dell'anno scorso, uno così n… -