Violenza di genere, in Liguria chiamate in calo al 1522. “Ma le donne sotto protezione sono di più” (Di venerdì 26 agosto 2022) In leggera discesa rispetto al 2021 i contatti dalla Liguria con il centralino messo a disposizione dalla Presidenza del consiglio Nei centri, però, la situazione peggiora: posti finiti nelle case gestite dal “Mascherona”: “Ricorriamo ai bed and breakfast” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 26 agosto 2022) In leggera discesa rispetto al 2021 i contatti dallacon il centralino messo a disposizione dalla Presidenza del consiglio Nei centri, però, la situazione peggiora: posti finiti nelle case gestite dal “Mascherona”: “Ricorriamo ai bed and breakfast”

fffitalia : La violenza di genere è un problema gravissimo,e non x colpa degli immigrati. Il 62.7% degli stupri in Italia è co… - kozinsky17 : RT @zorzi_gaia: Valeria Marini perfetto esempio di chi strumentalizza certi temi per hype. Prende parte ad iniziative contro la violenza d… - inlovewithru : RT @zorzi_gaia: Valeria Marini perfetto esempio di chi strumentalizza certi temi per hype. Prende parte ad iniziative contro la violenza d… - trimpa48 : RT @Antigon25386936: @ValeriaMariniVM @stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni È contro la parità di genere, vede il futuro della donna come fattric… - v_m_a_x_i_m_o : RT @zorzi_gaia: Valeria Marini perfetto esempio di chi strumentalizza certi temi per hype. Prende parte ad iniziative contro la violenza d… -