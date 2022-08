Ultime Notizie Roma del 26-08-2022 ore 10:10 (Di venerdì 26 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitalini studio questione energetica torno ad accendere la campagna elettorale dopo che le quotazioni del gas sono schizzate sopra i €320 per Bonomi il governo draghi intervenga a sostegno delle imprese Calenda propone di sospendere la campagna elettorale di Cars le misure contro il caro bollette con te Finalmente si è svegliato da Movimento 5 Stelle allarme già sei mesi fa il leader della Lega Matteo Salvini attacca dice così perché sta di aver perso poi per aggiungere l’attesa che lui mi impongo un tetto al prezzo del gas serve che il governo draghi intervento Enrico Letta subito un decreto per raddoppiare il credito d’imposta aziende alle 16 di oggi scade per i partiti il termine per depositare le liste dei candidati alle prossime elezioni la meloni a sicura di non voler ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitalini studio questione energetica torno ad accendere la campagna elettorale dopo che le quotazioni del gas sono schizzate sopra i €320 per Bonomi il governo draghi intervenga a sostegno delle imprese Calenda propone di sospendere la campagna elettorale di Cars le misure contro il caro bollette con te Finalmente si è svegliato da Movimento 5 Stelle allarme già sei mesi fa il leader della Lega Matteo Salvini attacca dice così perché sta di aver perso poi per aggiungere l’attesa che lui mi impongo un tetto al prezzo del gas serve che il governo draghi intervento Enrico Letta subito un decreto per raddoppiare il credito d’imposta aziende alle 16 di oggi scade per i partiti il termine per depositare le liste dei candidati alle prossime elezioni la meloni a sicura di non voler ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? “Per me è difficile immaginare che nello stesso momento arrivino i #rifugiati dall’#Ucraina mentre i russi si god… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Roma, De Jong, Manchester United e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - junews24com : Numero maglia Milik Juve: ufficiale la scelta dell'attaccante - -