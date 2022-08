Ucraina, Di Maio a Kiev: 'In Italia qualcuno si è già dimenticato di voi' (Di venerdì 26 agosto 2022) Luigi Di Maio, intervistato da Il Foglio dopo la visita a Kiev, ha confermato la vicinanza dell'Italia al popolo ucraino. Secondo il ministro, in Italia c'è chi si è scordato dell'Ucraina. 'In ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Luigi Di, intervistato da Il Foglio dopo la visita a, ha confermato la vicinanza dell'al popolo ucraino. Secondo il ministro, inc'è chi si è scordato dell'. 'In ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cresce l'allarme per Zaporizhzhia. I russi scollegano temporaneamente la centrale nucleare #ANSA - ilfoglio_it : Di Maio: 'Negli occhi di Zelensky il coraggio di un popolo, da noi c'è chi si volta dall'altra parte'. Il ministro… - dikkamanderlay : RT @ilCoperchio: Italia. Lo statista Luigi Di Maio (ex Partito di Conte), in campagna elettorale in Ucraina, ha detto: «Gli ucraini non… - amoreandrea84 : RT @Michele_Anzaldi: Al Tg1 un video registrato di 2 minuti e 20 secondi di Di Maio dall'Ucraina, senza notizie né domande: la guerra usata… - G_A_V_76 : RT @Michele_Anzaldi: Al Tg1 un video registrato di 2 minuti e 20 secondi di Di Maio dall'Ucraina, senza notizie né domande: la guerra usata… -