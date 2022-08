Traffico Roma del 26-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione studio Gianfranco Bellomoregolare scorrevole sulle strade della rete viaria della città metropolitana dipoco ilsul Grande Raccordo Anulare sulle console nel quartiere Aurelio ancora chiusa via Innocenzo XI a causa di una voragine mentre in zona San Pietro per lavori urgenti sulla conduttura dell’acqua strada chiusa in via Paolo II i fino a notizia che interessa il trasporto ferroviario la lineaViterbo è ancora sospesa tra Viterbo Porta Fiorentina e Capranica per un problema tecnico sulla linea ancora in corso l’intervento dei tecnici è attivo un servizio sostitutivo con autobus Comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per il momento di tutto e grazie per ...