Su TikTok i consigli a chi sposa un italiano: l’esperta è una influencer americana (Di venerdì 26 agosto 2022) Matrimonio: ecco cosa non fare se si sposa un italiano. Sui social si vede e si legge di tutto. Dalle polemiche politiche alle foto e ai video postati per tutto ciò che si fa fino ai consigli. In questi giorni sta facendo il giro del web un video su TikTok di una influencer americana che dà consigli a chi sposa un italiano. Cinque consigli sugli uomini italiani. Matrimonio, i consigli di una influencer americana: Primo fra tutti? Dare sempre ragione alla madre dello sposo, anche quando non ce l’ha. Naturalmente, per evitare polemiche. Ma non fatevi mettere nella condizione di scegliere tra voi e lei, aggiunge l’influencer. Perché? Non vincereste: “la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Matrimonio: ecco cosa non fare se siun. Sui social si vede e si legge di tutto. Dalle polemiche politiche alle foto e ai video postati per tutto ciò che si fa fino ai. In questi giorni sta facendo il giro del web un video sudi unache dàa chiun. Cinquesugli uomini italiani. Matrimonio, idi una: Primo fra tutti? Dare sempre ragione alla madre dello sposo, anche quando non ce l’ha. Naturalmente, per evitare polemiche. Ma non fatevi mettere nella condizione di scegliere tra voi e lei, aggiunge l’. Perché? Non vincereste: “la ...

SecolodItalia1 : Su TikTok i consigli a chi sposa un italiano: l’esperta è una influencer americana - MartinaMilone92 : Su #TikTok si fanno solo balletti o si danno solo consigli di make-up? NO. Eppure, per molti, compreso #Calenda, è… - SabrinaFG8 : @CarloCalenda Tiktok si usa per tante cose, anche insegnare lingue e dati consigli su Excel. Sicuramente ci sono gi… - MonicaSbordoni : Matrimonio, «cosa non fare se si sposa un italiano»: i consigli dell’influencer americana su TikTok… - wadesgun : @prideangelii -mi sembra un controsenso ?? poi non capisco perché una volta arrivato il tuo turno non sia possibile… -