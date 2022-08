Sconcerti: il sorteggio della Juve è peggiore di quello dell’Inter, al Napoli è andata bene (Di venerdì 26 agosto 2022) “I sorteggi più complessi sono toccati a Juve e Inter, alla Juve forse più che all’Inter”. Mario Sconcerti commenta sul Corriere della Sera il risultato delle urne di Istanbul. La Juve giocherà con Psg, Benfica e Maccabi Haifa. “Si può ricordare che la Juve è imbattuta dopo otto incontri con il Paris Saint Germain, ma erano altri tempi, altro Paris”. “La Juve ha un avversario avventuroso, incrinato dalle recenti, durissime lotte fra Mbappé e la coppia Messi-Neymar, ma molto più forte e completo. La scomodità reale arriva dalla presenza del Benfica, squadra esperta, tradizionalmente tecnica, pratica ed elegante, non imbattibile, ma non facile da eliminare. Nemmeno la quarta squadra è semplice. Le squadre israeliane ormai sono organizzate, molto dure fisicamente, con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) “I sorteggi più complessi sono toccati ae Inter, allaforse più che all’Inter”. Mariocommenta sul CorriereSera il risultato delle urne di Istanbul. Lagiocherà con Psg, Benfica e Maccabi Haifa. “Si può ricordare che laè imbattuta dopo otto incontri con il Paris Saint Germain, ma erano altri tempi, altro Paris”. “Laha un avversario avventuroso, incrinato dalle recenti, durissime lotte fra Mbappé e la coppia Messi-Neymar, ma molto più forte e completo. La scomodità reale arriva dalla presenza del Benfica, squadra esperta, tradizionalmente tecnica, pratica ed elegante, non imbattibile, ma non facile da eliminare. Nemmeno la quarta squadra è semplice. Le squadre israeliane ormai sono organizzate, molto dure fisicamente, con ...

napolista : Sconcerti: il sorteggio della Juve è peggiore di quello dell’Inter, al Napoli è andata bene Sul CorSera. Il Napoli… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Perché all’Inter è andata meglio che alla Juve. Il Chelsea non è più forte del Milan - Corriere : Perché all’Inter è andata meglio che alla Juve. Il Chelsea non è più forte del Milan - MarzianoAnsioso : RT @MaxNerozzi: Perché all’Inter è andata meglio che alla Juve. Il Chelsea non è più forte del Milan - MaxNerozzi : Perché all’Inter è andata meglio che alla Juve. Il Chelsea non è più forte del Milan -