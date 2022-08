Qualificazioni US Open 2022: Elisabetta Cocciaretto avanza al turno decisivo (Di venerdì 26 agosto 2022) Ad una sola vittoria dal tabellone principale. Elisabetta Cocciaretto è arrivata al turno decisivo delle Qualificazioni dello US Open 2022. La tennista marchigiana ha superato in tre set l’americana Caty McNally in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Adesso l’azzurra si gioca l’accesso al main draw dell’ultimo Slam dell’anno contro la statunitense Whitney Osuigwe, numero 355 della classifica mondiale. Per Cocciaretto questa è la prima esperienza a New York, dove non aveva mai giocato nemmeno le Qualificazioni. La numero cento del mondo ha come obiettivo quello di entrare in tabellone, dove raggiungerebbe le già presenti Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Lucia ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Ad una sola vittoria dal tabellone principale.è arrivata aldelledello US. La tennista marchigiana ha superato in tre set l’americana Caty McNally in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Adesso l’azzurra si gioca l’accesso al main draw dell’ultimo Slam dell’anno contro la statunitense Whitney Osuigwe, numero 355 della classifica mondiale. Perquesta è la prima esperienza a New York, dove non aveva mai giocato nemmeno le. La numero cento del mondo ha come obiettivo quello di entrare in tabellone, dove raggiungerebbe le già presenti Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Lucia ...

