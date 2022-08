Presunto caso di Dengue a Figline Valdarno: scatta la disinfestazione - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 26 agosto 2022) la zanzara Aedes aegypti che causa la Dengue nei paesi tropicali Per approfondire : Articolo : Dengue, un caso a La Spezia. disinfestazione in città Articolo : Dimesso il bambino con la Dengue. ... Leggi su lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) la zanzara Aedes aegypti che causa lanei paesi tropicali Per approfondire : Articolo :, una La Spezia.in città Articolo : Dimesso il bambino con la. ...

qn_lanazione : Presunto caso di #Dengue a Figline Valdarno (#Firenze): scatta la disinfestazione - erminio08928715 : @oikos_ange @GennyDelVe Ma non sa un cazzo… facile fare il giornalista con qualche bandiera o clessidra messa a cas… - NTizy66 : Presidente .@GiuseppeConteIT forse è il caso di fare qualcosa nei talk su reti nazionali è come se ci fosse un pres… - giammari59 : RT @SMaurizi: 1. questa è un'altra notizia importante: ricordate il caso dell'iPhone del presunto terrorista di Cupertino che l'#FBI voleva… - DuccioTessadri : @vladiluxuria @GiorgiaMeloni Vladimir, in questo caso va bene pubblicare la foto della faccia della vittima (oltre… -