Powell conferma la linea dura contro l’inflazione e spaventa le Borse | Milano -2 | 5% Gas record sfiora 340 euro

(Di venerdì 26 agosto 2022) La Fed tira dritto nella lottala corsa dei prezzi e manda ko i listini. Vendite sui bond dell'zona. I titoli di Stato italiani tra i più colpiti. Non si arresta la corsa del gas che straccia il precedente. Per Piazza Affari bilancio settimanale -2,8%

La seduta e' stata cosi' negativa per tutti i principali listini europei. Dopo la Milano, la peggiore e' la Borsa di Francoforte ( - 2,3%), seguita da Parigi ( - 1,7%), Madrid ( - 1,5%) e Londra ( - 0,...Dopo anni di imprevisti e ritardi, entro la fine dell'anno l'intera area verde del parco Badenalla Celadina sarà completamente fruibile . Lo annuncia l'assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi , intervistata da Corriere Bergamo . Un progetto dal valore di 900 mila euro " di cui 700 ...Guardando all'entità del rialzo dei tassi atteso in occasione del meeting del Federal open market committee del 20-21 settembre, Powell ha ribadito come dipenderà dai dati macro in arrivo e dall’evolv ...Nel suo discorso, il presidente della Fed ha avvertito che ci saranno alcune sofferenze fino al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento ...