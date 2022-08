Pancaro: «Inter squadra più forte del campionato, dura per la Lazio» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex difensore della Lazio Pancaro ha parlato in vista della partita di stasera contro l’Inter Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio, in una Intervista al match program biancoceleste ha parlato in vista della partita di stasera contro l’Inter. Lazio-Inter – «La squadra di Inzaghi è la più forte del campionato, ha un potenziale offensivo che nessun altro ha in rosa, con Lautaro-Lukaku titolari ed il duo Dzeko-Correa in panchina. Per la Lazio sarà dura, soprattutto perché i biancocelesti cambiato molto e per questo bisognerà aspettare ancora qualche partita per capire che campionato potranno fare». LEGGI LE DICHIARAZIONI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex difensore dellaha parlato in vista della partita di stasera contro l’Giuseppe, ex difensore della, in unavista al match program biancoceleste ha parlato in vista della partita di stasera contro l’– «Ladi Inzaghi è la piùdel, ha un potenziale offensivo che nessun altro ha in rosa, con Lautaro-Lukaku titolari ed il duo Dzeko-Correa in panchina. Per lasarà, soprattutto perché i biancocelesti cambiato molto e per questo bisognerà aspettare ancora qualche partita per capire chepotranno fare». LEGGI LE DICHIARAZIONI ...

