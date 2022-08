MotoGP: Enea Bastianini affiancherà Bagnaia nel team factory Ducati (Di venerdì 26 agosto 2022) Adesso è ufficiale. Sarà Enea Bastianini il prossimo compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel Ducati Lenovo team Ducati Corse in sostituzione di Jack Miller. Il pilota riminese, 24 anni, che quest'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) Adesso è ufficiale. Saràil prossimo compagno di squadra di FrancesconelLenovoCorse in sostituzione di Jack Miller. Il pilota riminese, 24 anni, che quest'...

P300it : MotoGP | Ufficiale: Ducati sceglie Enea Bastianini per il Team ufficiale! ? di Daniele Botticelli ??… - AggioValentino : Il 2022 in numeri: Enea Bastianini ????: 3 vittorie, 3 giri veloci, 1 pole position, 3 ritiri, 118 punti Jorge Mart… - Canta237 : RT @LiveGPit: ?? UFFICIALE: sarà Enea Bastianini ad affiancare Pecco Bagnaia dalla prossima stagione in sella alla Ducati ufficiale! Il rim… - privitera_marco : RT @LiveGPit: ?? UFFICIALE: sarà Enea Bastianini ad affiancare Pecco Bagnaia dalla prossima stagione in sella alla Ducati ufficiale! Il rim… - Todoonada_ES : RT @AlessioPiana130: ???? ?????????? ???? ?????? ???????????? Campionato Italiano MiniGP 50cc, Viterbo 2009 Prima vittoria tricolore MiniGP di Pecco Bagnai… -