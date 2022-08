Molliamo tutto e torniamo alla natura: la scelta dei due milanesi di successo, che scelgono di aiutare gli animali (Di venerdì 26 agosto 2022) Lui avvocato, lei impiegata nell’azienda di famiglia. Giuseppe ed Emanuela, rispettivamente 52 e 53 anni, erano due cittadini milanesi ben inseriti nel frenetico ritmo di vita di una grande città e del nostro tempo, prima di decidere di mollare tutto e trasferirsi in un paradisiaco quanto remoto posto della Maremma Toscana, dove cinque anni fa hanno fondato una tenuta ecosostenibile che si chiama Codirosso. Adagiato sulle colline dell’Alta Val di Cecina, il loro agriturismo però è anche e soprattutto un centro per la fauna selvatica e per gli animali da fattoria che, altrimenti, sarebbero vittime di un destino crudele. “Accogliamo volpi e caprioli feriti, rapaci caduti, cinghialotti rimasti orfani a causa dei cacciatori, ma anche animali destinati al macello“, ci racconta Emanuela, che, da quando nel ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Lui avvocato, lei impiegata nell’azienda di famiglia. Giuseppe ed Emanuela, rispettivamente 52 e 53 anni, erano due cittadiniben inseriti nel frenetico ritmo di vita di una grande città e del nostro tempo, prima di decidere di mollaree trasferirsi in un paradisiaco quanto remoto posto della Maremma Toscana, dove cinque anni fa hanno fondato una tenuta ecosostenibile che si chiama Codirosso. Adagiato sulle colline dell’Alta Val di Cecina, il loro agriturismo però è anche e sopratun centro per la fauna selvatica e per glida fattoria che, altrimenti, sarebbero vittime di un destino crudele. “Accogliamo volpi e caprioli feriti, rapaci caduti, cinghialotti rimasti orfani a causa dei cacciatori, ma anchedestinati al macello“, ci racconta Emanuela, che, da quando nel ...

