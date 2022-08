Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati | «È un momento molto delicato» ecco chi l’ha detto

MorningNewsTv : Sembra che la storia tra Michelle Hunziker e il dottore sia già finita! Ecco perchè... #Gossip #MorningNews - DonnaGlamour : Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la storia al capolinea dopo appena 5 mesi - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, parla Aurora ecco il vero motivo della separazione - infoitcultura : Michelle Hunziker esce allo scoperto. Ecco chi ama veramente - infoitcultura : 'Maritino bellissimo', Michelle Hunziker e quelle dolcissime parole proprio per lui: che belli insieme -

Ascolta questo articolo E' durata solo cinque mesi la storia d'amore frae Giovanni Angiolini . Quella che era stata definita una delle coppie più belle dell'estate purtroppo è scoppiata e lo dimostra il fatto che laè tornata a Milano da sola ...È già finita la love story trae Giovanni Angiolini . Dopo gli incontri segreti in Sardegna, terra natale di lui, la fuga romantica a Parigi e le giornate trascorse in barca, la showgirl svizzera e l'ex ...Perché Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati Un esperto ha parlato della fine della loro relazione... Fra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è già finita; la conduttrice e il se ...E’ finita la love story fra la Hunziker e il medico Angiolini. La conduttrice è tornata a Milano da sola e pare non ci siano dubbi sul fatto che è tornata single.