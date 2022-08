Manuel Bortuzzo ritrova l' amore | il bacio con la nuova fidanzata

LatteCondensato : RT @blogtivvu: Interviste invecchiate malissimo: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo be… - ChiaraAmbraB : Manuel Mateo Bortuzzo - improprealavie : RT @koala_anxiety: se ti dedica ultimo è manuel bortuzzo - infoitscienza : Manuel Bortuzzo volta pagina: ecco chi è la sua nuova ragazza - __drunkfairy : RT @fatinainside: ALEX BELLI>>>>MANUEL BORTUZZO E COMPAGNIA FASCISTI -

Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, l'ex inquilino della Casa del 'Grande Fratello Vip' è di nuovo ...innamorato: la nuova fidanzata del nuotatore ed ex gieffino si chiama Angelica Benevieri e la conferma del loro amore arriva via social. Poche ore fa, tra le Instagram Stories di ...Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata Così si direbbe, stando alle ultime immagini comparse su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è stato al centro del gossip per la sua breve ...Manuel Bortuzzo esce allo scoperto con la nuova fidanzata Angelica Benevieri: la foto in cui si scambiano un bacio passionale è virale.