LIVE Lazio-Inter 3-1 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | disastro dei nerazzurri | vince la squadra di Sarri

(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.51 Ecco le pagelle:(4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6.5 (70? Hysaj 6), Patric 6, Romagnoli 7, Marusic 7; Milinkovic 7.5, Cataldi 6 (82? Marcos Antonio 6), Vecino 5.5 (55? Luis Alberto 8); Felipe Anderson 7.5 (82? Cancellieri 6), Immobile 6.5, Zaccagni 6 (55? Pedro 7).8.(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5, De Vrij 5, Bastoni 5; Dumfries 6 (68? Darmian 5), Barella 5 (77? Calhanoglu 5), Brozovic 5, Gagliardini 6 (77? Correa 6), Dimarco 6 (68? Gosens 5); Lukaku 5 (68? Dzeko 6), Lautaro Martinez 7.5. Inzaghi 5. 22.48difensivo dell’che sbaglia tutto quello che poteva sbagliare, Felipe Anderson prima, Luis Alberto e ...

Lava subito vicino al gol con Immobile. Siamo al 16': cross dalla fascia, tiro a incrociare di Ciro che sfiora il palo. L'Inter va in difficoltà . Non riesce a verticalizzare. Si fa sì vedere ...40' Gol della! Felipe Anderson! Cross di Milinkovic da 40 metri in verticale per il numero 7 che riceve palla al centro dell'area e batte Handanovic schiacciando a terra il pallone con un colpo ...LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 47' - Subito occasione per la Lazio: Milinkovic-Savic manda a terra Bastoni con un numero a ...LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 21.52 - Primo pallone della ripresa a favore dell'Inter: PARTITI! 21.51 - Le due squadre ...