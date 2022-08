L'esplosione dei costi del gas fa impallidire: i numeri del disastro spaventano il mondo (Di venerdì 26 agosto 2022) È una corsa che sembra ormai fuori controllo in uno scenario sempre più complesso e delicato fatto di aumenti oggettivi, speculazioni dei mercati, sanzioni e strategia geopolitica. Al centro il gas, una commodity indispensabile nella vita di tutti i giorni e che condiziona anche il prezzo dell'energia elettrica. Da circa una settimana le quotazioni del gas naturale al Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento europeo, macinano record su record. L'ultimo in ordine di tempo è quello di ieri con una chiusura a 321 euro al Mwh: il 533,8% in più in un anno, il 309,3% in più da inizio giugno, il 47,6% in una sola settimana. E la situazione non va meglio se si guarda ai contratti in scadenza nel medio periodo, tutti al di sopra dei 300 euro al Mwh fino almeno a febbraio 2023, indice del fatto che gli investitori si attendono prezzi sostenuti per diversi mesi. All'inizio del 2020 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) È una corsa che sembra ormai fuori controllo in uno scenario sempre più complesso e delicato fatto di aumenti oggettivi, speculazioni dei mercati, sanzioni e strategia geopolitica. Al centro il gas, una commodity indispensabile nella vita di tutti i giorni e che condiziona anche il prezzo dell'energia elettrica. Da circa una settimana le quotazioni del gas naturale al Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento europeo, macinano record su record. L'ultimo in ordine di tempo è quello di ieri con una chiusura a 321 euro al Mwh: il 533,8% in più in un anno, il 309,3% in più da inizio giugno, il 47,6% in una sola settimana. E la situazione non va meglio se si guarda ai contratti in scadenza nel medio periodo, tutti al di sopra dei 300 euro al Mwh fino almeno a febbraio 2023, indice del fatto che gli investitori si attendono prezzi sostenuti per diversi mesi. All'inizio del 2020 ...

