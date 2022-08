Le Selassié in Sicilia: escursione con un ex gieffino verso una nuova meta (VIDEO) (Di venerdì 26 agosto 2022) Le Selassié in compagnia dell’ex gieffino Giacomo Urtis si godono una speciale avventura in barca verso una nuova meta Le Selassié hanno ammaliato intere generazioni durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lulù, Jessica e Clarissa ancora oggi sono amatissime e seguitissime sui social dai loro fan. Le tre giovani principesse nel corso dell’ultima edizione del noto reality show di Canale 5 sono riuscite a realizzare un brillante percorso giorno dopo giorno. Lulù, Clarissa e Jessica dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip sono volate in giro per l’Italia tra nuovi progetti e nuove mete speciali. Settembre sarà un mese ricco di sorprese per i fan delle tre ex gieffine. Le Selassié attraverso i social hanno già anticipato che usciranno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Lein compagnia dell’exGiacomo Urtis si godono una speciale avventura in barcaunaLehanno ammaliato intere generazioni durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lulù, Jessica e Clarissa ancora oggi sono amatissime e seguitissime sui social dai loro fan. Le tre giovani principesse nel corso dell’ultima edizione del noto reality show di Canale 5 sono riuscite a realizzare un brillante percorso giorno dopo giorno. Lulù, Clarissa e Jessica dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip sono volate in giro per l’Italia tra nuovi progetti e nuove mete speciali. Settembre sarà un mese ricco di sorprese per i fan delle tre ex gieffine. Leattrai social hanno già anticipato che usciranno ...

PiezzoRosaria : RT @tendenzetv: #fairylu: perché, tramite social, Lulù Selassié ha documentato il suo arrivo in Sicilia in compagnia di Giacomo Urtis per r… - queen_adnknesh : RT @tendenzetv: #fairylu: perché, tramite social, Lulù Selassié ha documentato il suo arrivo in Sicilia in compagnia di Giacomo Urtis per r… - Sabri_Alfa : RT @tendenzetv: #fairylu: perché, tramite social, Lulù Selassié ha documentato il suo arrivo in Sicilia in compagnia di Giacomo Urtis per r… - miri0792 : RT @tendenzetv: #fairylu: perché, tramite social, Lulù Selassié ha documentato il suo arrivo in Sicilia in compagnia di Giacomo Urtis per r… - Rosalba03382081 : RT @tendenzetv: #fairylu: perché, tramite social, Lulù Selassié ha documentato il suo arrivo in Sicilia in compagnia di Giacomo Urtis per r… -

Manuel Bortuzzo e la nuova fidanzata I fan di Bortuzzo hanno subito pensato all'eventuale reazione di Lulù Selassié, che si è sempre ... Nelle stesse ore, Lulù si trovava infatti in un resort in Sicilia in compagnia delle sorelle Jessica ... Jessica Selassiè mette da parte le polemiche e si gode gli ultimi scampoli di estate con un amatissimo ex gieffino ... Jessica Selassiè ha deciso di non alimentare il fuoco ed ha "cambiato argomento" volando in Sicilia. Nella meravigliosa isola ha ritrovato il suo grande amico Giucas Casella . La vincitrice del ... I fan di Bortuzzo hanno subito pensato all'eventuale reazione di Lulù, che si è sempre ... Nelle stesse ore, Lulù si trovava infatti in un resort inin compagnia delle sorelle Jessica ...... Jessica Selassiè ha deciso di non alimentare il fuoco ed ha "cambiato argomento" volando in. Nella meravigliosa isola ha ritrovato il suo grande amico Giucas Casella . La vincitrice del ...