Lazio-Inter oggi, Serie A calcio: a che ora inizia, dove vederla in tv, probabili formazioni, streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Aria di big match nella Capitale. oggi, venerdì 26 agosto 2022, alle ore 20:45 si disputerà infatti la grande sfida tra Lazio e Inter, incontro valido per la terza giornata del Campionato di Serie A 2022-2023 di calcio. Una partita dai mille significati, intanto perché segna il secondo ritorno di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico, dove ha militato per cinque annate consecutive guidando proprio i biancocelesti. In secondo luogo per la posta in gioco, già altissima malgrado il periodo dell'anno. L'inizio di stagione ha infatti dimostrato – con le dovute differenze- il buon stato di forma delle cosiddette "sette sorelle" (Milan, Inter, Juve, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio), tutte intenzionate a non lasciare punti per strada.

