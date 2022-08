Juventus, in arrivo un campione d’Europa: Allegri ha dato il suo ok (Di venerdì 26 agosto 2022) Un mercato, quello della Juventus, che potrebbe concludersi con un regalo decisamente importante per la rosa a disposizione di Allegri. Una tra le principali protagoniste sul mercato è stata, senza dubbio, la Juventus; i bianconeri, dopo due quarti posti consecutivi, sono intervenuti in maniera piuttosto importante con l’obiettivo di rinforzare nel migliore dei modi la rosa di Allegri. Gli obiettivi sono piuttosto chiari: tornare a vincere il campionato ed arrivare in fondo sia in Champions League (Bonucci e compagni sono stati inseriti nel girone con PSG, Benfica e Maccabi Haifa) sia in coppa Italia. Proprio per questo, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe arrivare a Torino un campione d’Europa. AnsafotoAttaccante e centrocampista sono, senza nessun dubbio, gli ultimi tasselli in ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 agosto 2022) Un mercato, quello della, che potrebbe concludersi con un regalo decisamente importante per la rosa a disposizione di. Una tra le principali protagoniste sul mercato è stata, senza dubbio, la; i bianconeri, dopo due quarti posti consecutivi, sono intervenuti in maniera piuttosto importante con l’obiettivo di rinforzare nel migliore dei modi la rosa di. Gli obiettivi sono piuttosto chiari: tornare a vincere il campionato ed arrivare in fondo sia in Champions League (Bonucci e compagni sono stati inseriti nel girone con PSG, Benfica e Maccabi Haifa) sia in coppa Italia. Proprio per questo, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe arrivare a Torino un. AnsafotoAttaccante e centrocampista sono, senza nessun dubbio, gli ultimi tasselli in ...

