Higuaín: «In Europa ho vissuto 15 anni in modo innaturale, ho dovuto ingoiare tanto senza reagire» (Di venerdì 26 agosto 2022) Gonzalo Higuain ha rilasciato un'intervista ai canali spagnoli della MLS. Ha raccontato il suo arrivo negli Stati Uniti. "Il mio arrivo qui è stato semplice. La mia voglia di stare in Europa si era esaurita. In quella bolla, in quella pressione costante. Ero nell'occhio del ciclone per tutto quello che facevo. Venire qui significava essere meno esposto, vicino all'Argentina, anche il fuso orario era buono e la città è meravigliosa. Quindi sono felice". In Europa ha subito tanto, dice. "Quando si arriva a giocare a un livello così alto, d'élite, il proprio comportamento diventa innaturale. Devi sopportare le cose che ti dicono per strada e non puoi reagire perché ti registrano. Ho dovuto vivere 15 anni della mia vita in modo ...

