Federica Pellegrini e Matteo Giunta arrivati a Venezia: il matrimonio è domani (Di venerdì 26 agosto 2022) Federica Pellegrini ci ha provato in vari modi a depistare tutti sulla data del matrimonio ma poco fa ha svelato che è già arrivata a Venezia con il suo Matteo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per sposarsi, manca pochissimo ed Enzo Miccio li attende a braccia aperte, emozionato anche lui perché è ovviamente lui il wedding planner scelto dalla coppia. Era stata Federica Pellegrini a svelare la data delle nozze a Verissimo, il 27 agosto 2022, ma poche settimane fa ha cercato di evitare che a Venezia arrivassero troppi curiosi, ha cercato di depistare negando la data prevista. La Divina si è rassegnata sarà un matrimonio pieno di fan e paparazzi perché i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 agosto 2022)ci ha provato in vari modi a depistare tutti sulla data delma poco fa ha svelato che è già arrivata acon il suostanno per sposarsi, manca pochissimo ed Enzo Miccio li attende a braccia aperte, emozionato anche lui perché è ovviamente lui il wedding planner scelto dalla coppia. Era stataa svelare la data delle nozze a Verissimo, il 27 agosto 2022, ma poche settimane fa ha cercato di evitare che aarrivassero troppi curiosi, ha cercato di depistare negando la data prevista. La Divina si è rassegnata sarà unpieno di fan e paparazzi perché i ...

SportRepubblica : Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta a Venezia: tutte le volte che gli sportivi hanno detto sì in Laguna - SportRepubblica : Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta a Venezia: tutte le volte che gli sportivi hanno detto sì in Laguna - serieB123 : Federica Pellegrini, tutti i dettagli sul matrimonio: cerimonia, look, party e testimoni - Novella_2000 : Novella aveva ragione: Federica Pellegrini si sposa. Tutto sulle nozze - Gazzettino : Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, ma quando e dove sarà il matrimonio? Tutto sulle nozze dell'anno a Ven... -