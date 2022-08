F1, risultati e classifica FP1 GP Belgio 2022: Sainz e Leclerc davanti a tutti! 3° Verstappen (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps le monoposto hanno girato in cerca del miglior assetto possibile per essere pronte alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. Un ritorno all’agonismo, dopo la pausa estiva, un campionato che finora è stato quello del trionfo per Max Verstappen e Red Bull e dei rimpianti per Charles Leclerc e la Ferrari. Alla fine della fiera Max, forte del suo essere campione del mondo in carica, ha ben ottanta punti di margine sul monegasco che deve sperare in un ribaltone clamoroso per recuperare il terreno perduto. A Spa, per le particolari peculiarità del circuito, la Pirelli ha optato per le tre mescole centrali della gamma: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP del, quattordicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps le monoposto hanno girato in cerca del miglior assetto possibile per essere pronte alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. Un ritorno all’agonismo, dopo la pausa estiva, un campionato che finora è stato quello del trionfo per Maxe Red Bull e dei rimpianti per Charlese la Ferrari. Alla fine della fiera Max, forte del suo essere campione del mondo in carica, ha ben ottanta punti di margine sul monegasco che deve sperare in un ribaltone clamoroso per recuperare il terreno perduto. A Spa, per le particolari peculiarità del circuito, la Pirelli ha optato per le tre mescole centrali della gamma: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero ...

