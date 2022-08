Elezioni: Salvini, 'non credo che ad elettori arrivino telefonate da Mosca e San Pietroburgo' (Di venerdì 26 agosto 2022) Picerno (Pz), 26 ago. (Adnkronos) - "La prima dichiarazione di Letta stamattina: 'la Russia influirà sul voto italiano e i russi convinceranno gli italiani a votare Lega'. Non se qua abbiate dei russi a Picerno, non so se vi telefonino di notte da Mosca, da San Pietroburgo, 'vota Salvini, vota Salvini, vota Salvini'. Secondo me voi voterete in base alla vostra sensibilità e alla vostra convenienza, perchè il voto è anche una scelta di vita: tu puoi scegliere se pagare la tassa patrimoniale se ti sei comprato due casette con i tuoi risparmi o la flat tax al 15 per cento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Picerno, in provincia di Potenza. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Picerno (Pz), 26 ago. (Adnkronos) - "La prima dichiarazione di Letta stamattina: 'la Russia influirà sul voto italiano e i russi convinceranno gli italiani a votare Lega'. Non se qua abbiate dei russi a Picerno, non so se vi telefonino di notte da, da San, 'vota, vota, vota'. Secondo me voi voterete in base alla vostra sensibilità e alla vostra convenienza, perchè il voto è anche una scelta di vita: tu puoi scegliere se pagare la tassa patrimoniale se ti sei comprato due casette con i tuoi risparmi o la flat tax al 15 per cento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, durante un comizio a Picerno, in provincia di Potenza.

