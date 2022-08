De Lellis sbotta in difesa di Chiara Nasti: "Accanimento senza senso. Fate schifo" (Di venerdì 26 agosto 2022) L'influencer ha pubblicato su Instagram un lungo commento in favore della collega partenopea, che negli ultimi mesi è finita più volte al centro delle critiche Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) L'influencer ha pubblicato su Instagram un lungo commento in favore della collega partenopea, che negli ultimi mesi è finita più volte al centro delle critiche

infoitcultura : De Lellis sbotta in difesa di Chiara Nasti: 'Accanimento senza senso. Fate schifo' - mariavenera2 : RT @ilgiornale: 'Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. Come vi permettete?' #GiuliaDeLellis di… - ilgiornale : 'Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. Come vi permettete?'… - CaffeFou : De Lellis sbotta in difesa di Chiara Nasti: 'Accanimento senza senso. Fate schifo' #giuliadelellis #chiaranasti… - infoitcultura : Chiara Nasti, gli haters non mollano, Giulia de Lellis sbotta: 'Vegognatevi!' -