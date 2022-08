Conferenza stampa Gotti: «Verde è in gruppo, spero possa essere dei nostri» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore dello Spezia Gotti ha parlato in Conferenza stampa in vista del Sassuolo Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo. 3-5-2 – «Mi sembrava la direzione giusta e di DNA rispetto a come speravamo di completare la squadra. Adesso ci sono altre due partite con il mercato aperto, che finirà giovedì e lì faremo la conta e cercherò di mettere in discussione le cose, cercando le migliori soluzioni». Verde – «È rientrato in gruppo, facendo di più o di meno. Abbiamo un allenamento ma mi auguro possa esserci. Col presidente ci siamo visti stamattina, sono state due ore conoscitive». SASSUOLO INDEBOLITO – «Penso sia un errore da non fare, in generale ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore dello Speziaha parlato inin vista del Sassuolo Luca, allenatore dello Spezia, ha parlato inin vista della partita contro il Sassuolo. 3-5-2 – «Mi sembrava la direzione giusta e di DNA rispetto a come speravamo di completare la squadra. Adesso ci sono altre due partite con il mercato aperto, che finirà giovedì e lì faremo la conta e cercherò di mettere in discussione le cose, cercando le migliori soluzioni».– «È rientrato in, facendo di più o di meno. Abbiamo un allenamento ma mi auguroesserci. Col presidente ci siamo visti stamattina, sono state due ore conoscitive». SASSUOLO INDEBOLITO – «Penso sia un errore da non fare, in generale ...

