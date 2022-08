Calciomercato | Keylor Navas-Napoli | importante aggiornamento sulla trattativa!

(Di venerdì 26 agosto 2022) Alrestano da definire le situazioni relative a Fabian Ruiz e, entrambe sull’asse PSG. Nelle scorse ore si era parlato di fumata nera per il portiere costaricano ma l’esperto di mercato ha smentito tutto. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, non ci sarebbe stata nessuna frenata nella trattativa per. I due club starebbero lavorando intensamente per la buona riuscita dell’affare, ma quando ci sono questioni come quella della buonuscita è normale che i tempi rallentino e che si possano verificare delle problematiche. FOTO: GETTY –Fabian Ruiz al PSG ealsono due trattative tra loro scollegate, quella relativa al ...

cmdotcom : #Napoli - Keylor #Navas, ci siamo: il #PSG è pronto a liberarlo, chiusura ad un passo [di @giovanniannun] - tifoso_perfetto : Sono gli altri che stanno fuori (ormai stiamo ai dettagli finali e si parla di visite mediche) o é Ciro Venerato ch… - sscalcionapoli1 : Mediaset – Napoli, Keylor Navas è più vicino: la risoluzione col PSG è ad una svolta - azzurrinho22 : La Rai meglio dell’ufficialità, non ricordo chi davano per saltato tra Raspadori o Simeone, e ad oggi sono entrambi… - il_conte_x : @FrancescoRoma78 Gli avranno girata questa Dite a Venerato che è vecchio l'articolo ?????? -

Commenta per primoNavas è a un passo dal Napoli. Una volta trovato l'accordo per la risoluzione col Psg, per il portiere è pronto un contratto biennale da 3,5 milioni l'anno con dei risparmi sulle cifre lorde ...Commenta per primo Consueto appuntamento con le Top 5 news a cura della redazione di.com . Ore calde per l'approdo - sempre più probabile - diNavas al Napoli. Ancora da decidere il futuro di Mauro Icardi su cui ci sono due club, la Roma pensa al sostituto di ...L'affare Keylor Navas-Napoli non è stato definito, ma emerge un moderato ottimismo sulla felice conclusione della trattativa tra gli azzurri e il Psg.Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha risposto alla domanda postagli da un tifoso del Napoli su Keylor Navas.