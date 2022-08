Calcio: Mourinho 'Dyabala in casa Juve? Non è un bambino' (Di venerdì 26 agosto 2022) "Per me ogni partita ha la stessa vigilia e la stessa routine. Non cambia niente. Giocare contro una squadra top è bello, ma non è nulla di speciale rispetto al solito. Tante volte ho giocato a Torino,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Per me ogni partita ha la stessa vigilia e la stessa routine. Non cambia niente. Giocare contro una squadra top è bello, ma non è nulla di speciale rispetto al solito. Tante volte ho giocato a Torino,...

MessaggeroSport : Mourinho presenta Juventus-Roma: «Ora siamo cresciuti, il passato non conta. Dybala? Tornare a Torino può essere un… - ilmessaggeroit : Mourinho presenta Juventus-Roma: «Ora siamo cresciuti, il passato non conta. Dybala? Tornare a Torino può essere un… - SportRepubblica : Mourinho: 'Contro la Juve la Roma non firma per il pareggio' [aggiornamento delle 15:44] - RepAsRoma : Mourinho: 'Contro la Juve la Roma non firma per il pareggio' - sportal_it : Mourinho svela la formazione anti-Juventus -