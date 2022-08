Borsa: Milano tiene (+0,3%), bene Tim ed Stm, giù Iveco (Di venerdì 26 agosto 2022) Conferma il rialzo Piazza Affari anche se al di sotto del livello segnato in apertura, con l'indice Ftse Mib che riduce la crescita allo 0,33% a 22.528 punti. Sale a 226,9 punti sfiorando quota 227 il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Conferma il rialzo Piazza Affari anche se al di sotto del livello segnato in apertura, con l'indice Ftse Mib che riduce la crescita allo 0,33% a 22.528 punti. Sale a 226,9 punti sfiorando quota 227 il ...

ansa_economia : Borsa: Milano poco mossa, corrono Eni e Tenaris, Saipem ko. Bene Exor, Cnh, Stm e Generali, male le banche, Nexi e… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude poco mossa (+0,1%). Il Ftse Mib si attesta 22.454 a punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa incerta dopo Wall Street in attesa di Powell. Gas sopra 310 euro, spread giù. Milano fiacca con Saipe… - GianluigiRaimon : Mercati: il caffè torna a scaldarsi in Borsa. Le ragioni, i target e gli Etc a Milano - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Lunedì 22/08/2022 Borsa: Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a mercol… -