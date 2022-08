Bargiggia | “De Laurentiis vuole 150 milioni per Osimhen Fabian al Psg | ci sono novità”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Paoloesperto di calciomercato parla del Napoli e delle cessioni diRuiz al Psg e di Victoral Manchester United. La notizia che sta facendo il giro d’Europa da ieri sera è il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, con conseguente cessione dial Manchester. Una prospettiva clamorosa, ma che da molti organi di informazione e non solo, viene definita possibile. Ecco le ultimedi calciomercato di: “Entrata oggi nel vivo la trattativa tra Napoli e PSG perRuiz. Chiesti 30per chiudere a 25. Su Cristiano Ronaldo Mendes continua ad offrirlo nonostante i primi rifiuti. Adesso si è impegnato per portare una proposta dello United di 150 mln per“. L'articolo ...

Bargiggia: 'Navas potrebbe arrivare a Napoli a parametro zero, De Laurentiis offre un triennale' Paolo Bargiggia esperto di calciomercato parla del Napoli e delle cessioni di Fabian Ruiz al Psg e di Victor Osimhen al Manchester United.Keylor Navas, nella sua testa, ha ancora la speranza, come accaduto l'anno scorso, di essere titolare a Parigi.