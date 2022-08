ASCOLTI TV 25 AGOSTO 2022: PICCOLI SEGRETI GRANDI BUGIE (15,9%), GRAND HOTEL (13,6%), FBI (6,8%), TORNA DEL DEBBIO (8,9%), I SORTEGGI DI CHAMPIONS (3,8%) (Di venerdì 26 agosto 2022) ASCOLTI TV 25 AGOSTO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2321 34.81 PT – 5021 33.80 24 – 2512 37.68 PT – 5839 39.31 Rassegna Stampa – 281 14.30Tg1 Mattina – 630 16.33Tg1 – 979 22.78UnoMattina Estate – 623 16.16Linea Verde Estate – 630 15.16Camper – 1160 14.04Tg1 – 2787 24.47Don Matteo – 1269 12.53Don Matteo – 1424 17.17Sei Sorelle – 850 11.89Tg1 + Tg1 Ec. – 907 13.50 + 982 14.30Estate in Diretta – 1341 17.72Reazione a Catena – 1918 20.99Reazione a Catena – 3156 27.24Tg1 – 3558 25.15TecheTecheTè – 2943 19.32PICCOLI SEGRETI, GRANDI BUGIE – 2129 15.91 1045 14.82 163 13.44 1522 17.69S’è Fatta Notte + La Pazza Gioia – 656 7.69 + 261 6.20 Prima Pagina – 423 17.70Tg5 – 900 20.84Morning News – 752 17.76Morning News – 676 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 26 agosto 2022)TV 25· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2321 34.81 PT – 5021 33.80 24 – 2512 37.68 PT – 5839 39.31 Rassegna Stampa – 281 14.30Tg1 Mattina – 630 16.33Tg1 – 979 22.78UnoMattina Estate – 623 16.16Linea Verde Estate – 630 15.16Camper – 1160 14.04Tg1 – 2787 24.47Don Matteo – 1269 12.53Don Matteo – 1424 17.17Sei Sorelle – 850 11.89Tg1 + Tg1 Ec. – 907 13.50 + 982 14.30Estate in Diretta – 1341 17.72Reazione a Catena – 1918 20.99Reazione a Catena – 3156 27.24Tg1 – 3558 25.15TecheTecheTè – 2943 19.32– 2129 15.91 1045 14.82 163 13.44 1522 17.69S’è Fatta Notte + La Pazza Gioia – 656 7.69 + 261 6.20 Prima Pagina – 423 17.70Tg5 – 900 20.84Morning News – 752 17.76Morning News – 676 ...

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 25 agosto In Spagna sprofonda Blanca su Tel… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 25 agosto 2022: Dritto e Rovescio torna e travolge In Onda - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 25 agosto 2022. Grand Hotel tiene al 13.6% ma vince il film di Rai1 (15.9%). Riparte bene Dritt… - radioromait : Ascolti Tv di ieri 25 agosto 2022: Access Prime Time e Preserale - Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #25agosto ?? -