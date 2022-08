Arcidiacono | “Gratificheremo i dipendenti comunali | aumento delle ore e avanzamenti di carriera”

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Non abbiamo intenzione di ricorrere a personale esterno, ma cercheremo di gratificare i”. Il sindaco Alberto, nel corso di una intervista, spiega qual è la politica sul personale comunale che si vuole portare avanti. I tempi sono abbastanza vicini. Già a gennaio, se non prima. Tutto dipenderà dall’approvazione degli ultimi cinque bilanci, a partire da quello del 2018. “Il nostro dirigente, il dott. Bevilacqua, sta facendo un grande lavoro. Dopo che il bilancio presentato non era stato dichiarato veritiero li abbiamo dovuti rifare, non è stato un lavoro semplice”. “Vogliamo gratificare il personale comunale – spiega il sindaco -. Da anni non ha goduto didi, cercheremo di riconoscere le mansioni superiori svolte”. I primi movimenti certi ci saranno ...