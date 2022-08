Angela Celentano è viva e in Sud America? Il padre: “Sembrerebbe compatibile” (Di venerdì 26 agosto 2022) Da 26 anni Angela Celentano è una bambina scomparsa. All’epoca – era il 10 agosto 1996 – aveva 3 anni quando di lei si persero le tracce sul Monte Faito, durante una gita con la famiglia ed il gruppo di preghiera di cui faceva parte. La sua famiglia non ha mai smesso di sperare e di cercarla e nelle passate settimane sarebbe giunta una nuova segnalazione dal Sud America che ha riacceso la speranza. Angela Celentano è in Sud America? “Oggi ha trent’anni, è una donna”, ha commentato Catello, papà di Angela Celentano in una intervista a Il Giornale nell’edizione online. Rispetto all’ultima segnalazione ha spiegato: “C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 26 agosto 2022) Da 26 anniè una bambina scomparsa. All’epoca – era il 10 agosto 1996 – aveva 3 anni quando di lei si persero le tracce sul Monte Faito, durante una gita con la famiglia ed il gruppo di preghiera di cui faceva parte. La sua famiglia non ha mai smesso di sperare e di cercarla e nelle passate settimane sarebbe giunta una nuova segnalazione dal Sudche ha riacceso la speranza.è in Sud? “Oggi ha trent’anni, è una donna”, ha commentato Catello, papà diin una intervista a Il Giornale nell’edizione online. Rispetto all’ultima segnalazione ha spiegato: “C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un ...

