LaStampa : Omicidio di Civitanova Marche, Alika ancora senza funerale: il corpo dell’ambulante in obitorio da 27 giorni - nuova_venezia : Alika, il funerale impossibile - mattinodipadova : Alika, il funerale impossibile - CorriereAlpi : Alika, il funerale impossibile - Giacinto_Bruno : Omicidio di Civitanova Marche, Alika ancora senza funerale: il corpo dell’ambulante in obitorio da 27 giorni… -

il Resto del Carlino

Manca il via libera del consolato italiano in Nigeria, così da 27 giorni non si riesce ancora a celebrare ildiOgorchukwu, l'ambulante nigeriano ucciso per gelosia da un italiano a Civitanova Marche, omicidio avvenuto il 28 luglio scorso sul corso principale sotto gli occhi di decine di ...Ora i fratelli dipotranno presentarsi al consolato italiano a Lagos, in Nigeria, e avere il visto. Con quello potranno venire in Italia, e a quel punto si deciderà la data per il". ... Omicidio Civitanova, Alika verrà sepolto a San Severino. Quando il funerale Manca il via libera del consolato italiano in Nigeria, così da 27 giorni non si riesce ancora a celebrare il funerale di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano ucciso per gelosia da un italiano a Civ ...Dopo 27 giorni c’è l’ok del ministero per far venire dalla Nigeria anche i fratelli, però si attende quello definitivo del consolato Il killer, 32 anni, dal carcere ha chiesto appoggio alla madre ...