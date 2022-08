Verso le elezioni, quell’astensionismo preoccupante e l’impegno ad invertirne la tendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è un dato che dopo il 25 settembre prossimo sarà interessante esaminare aldilà dei risultati che stabiliranno la formazione del nuovo Governo. Il dato riguarda le scelte di una fetta di popolazione tanto ampia, a mio avviso, da poter cambiare gli equilibri politici del Paese. Non voglio avventurarmi nella ennesima disamina dei sondaggi che ci vengono propinati con un ritmo quasi ossessivo e sempre a ricordarci che in Italia sembra si sia alla vigilia dell’insediamento di un Governo di destra con tutte le premesse perché si rischi di diventare una democrazia sgonfiata e retrograda in salsa ungherese e insalata russa. La riflessione qui non vuole neanche essere un invito a votare per questo o quel partito o coalizione, piuttosto una disamina da parte di chi crede che, di fronte a un livello di astensionismo preoccupante, ci si debba impegnare innanzitutto a ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è un dato che dopo il 25 settembre prossimo sarà interessante esaminare aldilà dei risultati che stabiliranno la formazione del nuovo Governo. Il dato riguarda le scelte di una fetta di popolazione tanto ampia, a mio avviso, da poter cambiare gli equilibri politici del Paese. Non voglio avventurarmi nella ennesima disamina dei sondaggi che ci vengono propinati con un ritmo quasi ossessivo e sempre a ricordarci che in Italia sembra si sia alla vigilia dell’insediamento di un Governo di destra con tutte le premesse perché si rischi di diventare una democrazia sgonfiata e retrograda in salsa ungherese e insalata russa. La riflessione qui non vuole neanche essere un invito a votare per questo o quel partito o coalizione, piuttosto una disamina da parte di chi crede che, di fronte a un livello di astensionismo, ci si debba impegnare innanzitutto a ...

Ettore_Rosato : Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Ita… - fattoquotidiano : 'La squadra dei candidati sportivi alle prossime elezioni è tutta sbilanciata verso il centrodestra' - SherpaPierpa : RT @martafana: La cosa più evidente è come nel dibattito italiano verso le elezioni e oltre sia assente l'unica questione oggi dirimente: c… - silviatruzzi1 : RT @martafana: La cosa più evidente è come nel dibattito italiano verso le elezioni e oltre sia assente l'unica questione oggi dirimente: c… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: 'La squadra dei candidati sportivi alle prossime elezioni è tutta sbilanciata verso il centrodestra' -