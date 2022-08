Us Open 2022, Ruud in difesa di Djokovic: “Peccato non sia qui, non è pericolo per salute pubblica” (Di giovedì 25 agosto 2022) Casper Ruud, intervistato ai microfoni di Eurosport, è intervenuto in prima persona sul tema dell’assenza forzata di Novak Djokovic dagli Us Open 2022. Le regole per l’ingresso negli Stati Uniti hanno impedito al serbo, finalista lo scorso anno a Flushing Meadows, di poter disputare l’ultimo Slam della stagione. “E’ un Peccato che la politica si metta in mezzo allo sport – afferma senza giri di parole Ruud, testa di serie numero 5 del torneo – Molti non si sono esposti sull’argomento perchè il tennis alla fine è uno sport individuale e ognuno pensa a se stesso, però non credo che anche da non vaccinato Djokovic sarebbe stato una minaccia per la salute pubblica.” Per il norvegese però la questione è anche sportiva: “Si può discutere ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Casper, intervistato ai microfoni di Eurosport, è intervenuto in prima persona sul tema dell’assenza forzata di Novakdagli Us. Le regole per l’ingresso negli Stati Uniti hanno impedito al serbo, finalista lo scorso anno a Flushing Meadows, di poter disputare l’ultimo Slam della stagione. “E’ unche la politica si metta in mezzo allo sport – afferma senza giri di parole, testa di serie numero 5 del torneo – Molti non si sono esposti sull’argomento perchè il tennis alla fine è uno sport individuale e ognuno pensa a se stesso, però non credo che anche da non vaccinatosarebbe stato una minaccia per la.” Per il norvegese però la questione è anche sportiva: “Si può discutere ...

