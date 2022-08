napolista : #Umtiti si commuove di fronte ai tifosi del Lecce in delirio (VIDEO) Il francese è arrivato all’aeroporto di Brind… - Fla_DeS : Campione del mondo, dal Barcellona al Lecce e si commuove. Umtiti da oggi ha un tifoso in più. - LoZenoBruniano : Bellissimo il video di Umtiti che si commuove appena sente i cori dei tifosi del Lecce - zazoomblog : UFFICIALE il Lecce si regala il colpo Umtiti: i tifosi lo accolgono in delirio lui si commuove - #UFFICIALE #Lecce… - marblackbluety : attualmente piangendo per umtiti che si commuove per l'accoglienza dei tifosi leccesi -

IlNapolista

Tifosi ad attenderlo in aeroporto, in pieno delirio, col francese che si. Il Barcellona si ...è atteso a breve in Italia per lo svolgimento delle visite mediche.Tifosi ad attenderlo in aeroporto, in pieno delirio, col francese che si. Il Barcellona si ...è atteso a breve in Italia per lo svolgimento delle visite mediche. Umtiti si commuove di fronte ai tifosi del Lecce in delirio (VIDEO) - ilNapolista Bagno di folla per il difensore francese all’Aeroporto di Brindisi. In primo piano nella nostra diretta i momenti in cui si commuove per la calorosa accoglienza per poi saltare ai cori “De Lecce simu ...