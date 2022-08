Ucraina | 183esimo giorno di guerra | ecco gli aggiornamenti

Leggi su zon

(Di giovedì 25 agosto 2022) Siamo al 25 Agosto 2022, e il conflitto in terranon sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare. Sale il conteggio delle vittime di Chaplyne Ieri l’esercito russo ha bombardato e distrutto la ferrovia di Chaplyne, la linea di trasporti che collegava Zaporizhzhia e Donetsk. Il conteggio delle vittime è oggi salito a 25 vittime, di cui due sarebbero dei bambini. “Le operazioni di salvataggio e scavo sono state completate a Chaplyne. A seguito dei bombardamenti del settore residenziale e della stazione ferroviaria, 25 persone sono morte, due delle quali sono bambini“. Queste le parole di Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino. “Un bambino di 11 anni è morto sotto le macerie ...