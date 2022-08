Totti e Noemi Bocchi | nuovi incontri segreti al Circeo | a casa di lei con la figlia Isabel

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sembra proprio che Francesconon riesca a stare lontano dae stavolta l’incontro è stato documentato con foto.è stato sorpreso alsottodellaL’ex capitano della Roma ha raggiunto la sua presunta fiamma nelladel, dove sta trascorrendo le vacanze estive. A “beccare” per la terza volta in due mesi il calciatore che entrava nella residenza dellaè stato il settimanale “Chi”. Stavolta è stato visto entrare alle 22 e 30. Un comportamento quello diche viene considerato da molti insensato, soprattutto in vista della separazione da Ilary Blasi e dei numerosi interessi in gioco, ma forse all’ex capitano giallorosso non interessa più. Ilary ...