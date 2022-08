Totti-Blasi, parola agli avvocati per la separazione: guerra in vista per i primi di settembre (Di giovedì 25 agosto 2022) A settembre tutti i nodi dell’estate vengono al pettine. E settembre è ormai alle porte. Uno dei nodi è proprio l’incontro decisivo tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con i rispettivi legali, che sono Alessandro Simeone, che ha già assistito Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, per la conduttrice tv e Antonio Conte, che segue già l’As Roma, Daniele De Rossi e Nicolò Zanilo per l’ex capitano. Totti e Ilary in attesa dell’incontro decisivo Ancora qualche giorno, e la coppia dovrà chiudere i bagagli e rientrare nelle questioni burocratiche – Ilary è in Croazia, Totti ancora a Sabaudia. I due, poi, faranno a turno nella maxi-villa dell’Eur (valore stimato: 10 milioni) per crescere i tre figli Cristian, Chanel e Isabel che non si sposteranno dalla casa dove vivono senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Atutti i nodi dell’estate vengono al pettine. Eè ormai alle porte. Uno dei nodi è proprio l’incontro decisivo tra Francescoe Ilary, con i rispettivi legali, che sono Alessandro Simeone, che ha già assistito Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, per la conduttrice tv e Antonio Conte, che segue già l’As Roma, Daniele De Rossi e Nicolò Zanilo per l’ex capitano.e Ilary in attesa dell’incontro decisivo Ancora qualche giorno, e la coppia dovrà chiudere i bage rientrare nelle questioni burocratiche – Ilary è in Croazia,ancora a Sabaudia. I due, poi, faranno a turno nella maxi-villa dell’Eur (valore stimato: 10 milioni) per crescere i tre figli Cristian, Chanel e Isabel che non si sposteranno dalla casa dove vivono senza ...

