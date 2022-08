Sky Calcio a metà prezzo per 18 mesi: ecco come abbonarsi (Di giovedì 25 agosto 2022) Sky Calcio a metà prezzo per 18 mesi. C’è tempo fino al 4 settembre 2022 per sottoscrivere l’offerta della pay tv che comprende Sky Tv e il pacchetto Sky Calcio con uno sconto del 50% sul prezzo di listino: 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi, anziché 30 euro al mese. Un’offerta interessante L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 agosto 2022) Skyper 18. C’è tempo fino al 4 settembre 2022 per sottoscrivere l’offerta della pay tv che comprende Sky Tv e il pacchetto Skycon uno sconto del 50% suldi listino: 14,90 euro al mese per i primi 18, anziché 30 euro al mese. Un’offerta interessante L'articolo proviene dae Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky Calcio a metà prezzo per 18 mesi: ecco come abbonarsi: Sky Calcio a metà prezzo per 18 mesi. C’… - sportli26181512 : Barcellona-Manchester City, 3-3 show nell'amichevole di beneficenza: FOTO: Gol, sorrisi e spettacolo nella super sf… - sportli26181512 : La Champions League su Sky: il nuovo promo con 6 grandi campioni. VIDEO: Vlahovic, Lukaku, Tonali e Di Lorenzo nell… - sportli26181512 : Napoli, Simeone e Raspadori si presentano: 'Volevamo solo questo club': Giornata dedicata alle presentazioni dei du… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: #ChampionsLeague, alle 17.45 su #SkySport 24 il sorteggio dei gironi: la guida #UCL #SkyUCL #UCLdraw -

Napoli, Simeone e Raspadori si presentano: "Volevamo solo questo club" Solo Napoli . Una volontà comune per i nuovi rinforzi azzurri Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori , presentati alla stampa il giorno dopo il debutto al 'Maradona' nell'amichevole contro la Juve ... I Coldplay: storia di un fenomeno da tutto esaurito all'insegna dell'ecologia ... cinque di Ed Sheeran, due di Harry Styles e così via - equivale a quello delle partite di calcio: ... E via con le note di A sky full of stars. Calcio e Finanza Solo Napoli . Una volontà comune per i nuovi rinforzi azzurri Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori , presentati alla stampa il giorno dopo il debutto al 'Maradona' nell'amichevole contro la Juve ...... cinque di Ed Sheeran, due di Harry Styles e così via - equivale a quello delle partite di: ... E via con le note di Afull of stars. Sky Calcio a metà prezzo per 18 mesi: ecco come abbonarsi