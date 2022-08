Romano | L’Olympique di Marsiglia non tratta Ronaldo | Longoria è infastidito dalle voci sul portoghese

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dove giocherà Cristiano? È la domanda da un milione di dollari di questa ultima settimana di calciomercato. Ilè in rotta col Manchester United. Ten Hag, nell’ultima partita di Premier (contro il Liverpool) l’ha tenuto di nuovo in panchina. Va detto che, proponendosi a destra e a manca, Cristiano ha ricevuto imbarazzanti rifiuti, l’abbiamo scritto. Tra i tanti club che sono stati accostati a Cr7 (oltre a Chelsea, Bayern, Atletico, Napoli) c’è anchedi, che peraltro sta per cedere Arek Milik alla Juventus. Gli Olympiennes, però, non stanno realmentendo. E anzi, il dssarebbe addiritturache si rincorrono sull’ingaggio dell’ex ...