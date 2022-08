Palazzo Chigi nella notte illuminato con colori dell’Ucraina per la festa nazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Il giallo e il blu della bandiera ucraina. Questa l’iniziativa del governo italiano in occasione della festa nazionale dell’Ucraina che si è celebrata ieri. La giornata a Palazzo Chigi è iniziata proprio con un video messaggio del presidente Mario Draghi al presidente Zelensky per celebrare la ricorrenza. Anche il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio a Zelensky (leggi qui). (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Il giallo e il blu della bandiera ucraina. Questa l’iniziativa del governo italiano in occasione dellache si è celebrata ieri. La giornata aè iniziata proprio con un video messaggio del presidente Mario Draghi al presidente Zelensky per celebrare la ricorrenza. Anche il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio a Zelensky (leggi qui). (fonte Adnkronos)

