Nuove tessere sanitarie, problemi con i servizi online? Ecco come risolverli (Di giovedì 25 agosto 2022) Molte persone hanno problemi ad accedere ai servizi online con le Nuove tessere sanitarie. Un dilemma comune che non dipende dal proprio pc o connessione internet, ma da una carenza di base: Ecco come risolverlo. Tra i tanti documenti indispensabili per la vita di ogni cittadino sono la Carta dei servizi. Ogni anno sono in molti che devono rinnovare, ma l’ultima novità è l’assenza di microchip. Questa è dovuta dal fatto che c’è una carenza di materiali semiconduttori per. questioni legate alla crisi internazionale. Una mancanza che comporta l’impossibilità nell’accedere ai servizi online con la tessera. fonte foto: AdobeStockOltre dieci milioni di italiani devono acquistare o ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 agosto 2022) Molte persone hannoad accedere aicon le. Un dilemma comune che non dipende dal proprio pc o connessione internet, ma da una carenza di base:risolverlo. Tra i tanti documenti indispensabili per la vita di ogni cittadino sono la Carta dei. Ogni anno sono in molti che devono rinnovare, ma l’ultima novità è l’assenza di microchip. Questa è dovuta dal fatto che c’è una carenza di materiali semiconduttori per. questioni legate alla crisi internazionale. Una mancanza che comporta l’impossibilità nell’accedere aicon la tessera. fonte foto: AdobeStockOltre dieci milioni di italiani devono acquistare o ...

