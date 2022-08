“Mi basta un piccolo dolore per pensare di avere diecimila malattie”: l’ipocondria conclamata di Dario Vergassola (Di giovedì 25 agosto 2022) “In televisione c’è pieno di scemi, prova anche tu“. È cominciata più o meno così la carriera di Dario Vergassola, il comico ligure che si racconta al Corriere della Sera alla vigilia del ritorno, dal 30 agosto, nel cast fisso di CartaBianca su Rai3. A pronunciare quella frase fu la madre Edda, morta a 53 anni per un attacco d’asma, che fece in tempo a vedere i primi successi del figlio, lanciato dal Costanzo Show e consacrato poi da Fazio, la Dandini e da Zelig. E nell’intervista ripercorre gli esordi (“ricordo i viaggi sulla Cisa con la mia 127 per andare a Milano ai provini per Zelig. Tornavo alle 4 del mattino”), i sedici anni di lavoro all’Arsenale di La Spezia, l’ipocondria i successi e i grandi incontri. Dario Vergassola “RE” DEGLI IPOCONDRIACI E LA VISITA DI JANNACCI Gran frequentatore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “In televisione c’è pieno di scemi, prova anche tu“. È cominciata più o meno così la carriera di, il comico ligure che si racconta al Corriere della Sera alla vigilia del ritorno, dal 30 agosto, nel cast fisso di CartaBianca su Rai3. A pronunciare quella frase fu la madre Edda, morta a 53 anni per un attacco d’asma, che fece in tempo a vedere i primi successi del figlio, lanciato dal Costanzo Show e consacrato poi da Fazio, la Dandini e da Zelig. E nell’intervista ripercorre gli esordi (“ricordo i viaggi sulla Cisa con la mia 127 per andare a Milano ai provini per Zelig. Tornavo alle 4 del mattino”), i sedici anni di lavoro all’Arsenale di La Spezia,i successi e i grandi incontri.“RE” DEGLI IPOCONDRIACI E LA VISITA DI JANNACCI Gran frequentatore di ...

