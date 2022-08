Medjugorje | In attesa del messaggio del 25 del mese alla veggente Marija (Di giovedì 25 agosto 2022) Come ogni 25 del mese, anche oggi la veggente Marija Pavlovic riceverà dalla Vergine, il messaggio che è per tutta l’umanità. Un dono di grazia al quale ci prepariamo rileggendo gli ultimi suoi messaggi, come era solito fare padre Slavko Barbaric – maestro di preghiera, guida spirituale dei veggenti e riferimento per milioni di pellegrini L'articolo Medjugorje In attesa del messaggio del 25 del mese alla veggente Marija proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 25 agosto 2022) Come ogni 25 del, anche oggi laPavlovic riceverà dVergine, ilche è per tutta l’umanità. Un dono di grazia al quale ci prepariamo rileggendo gli ultimi suoi messaggi, come era solito fare padre Slavko Barbaric – maestro di preghiera, guida spirituale dei veggenti e riferimento per milioni di pellegrini L'articoloIndeldel 25 delproviene da La Luce di Maria.

