LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale! Padun in testa, il gruppo insegue a 50” (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta A Espana 16.53 I migliori si riportano su Yates, mentre solo ora si vede che all’attacco era andato anche Santiago Buitrago. In difficoltà Mikel Landa! 16.52 Che botta per il britannico. Si lanciano all’inseguimento Tao Gheoghegan Hart e Ben O’Connor. 16.52 ECCO LA PRIMA AZIONE DI UN UOMO DI CLASSIFICA! PARTE SIMON YATES! 16.51 Gli altri due uomini sono Jay Vine della Alpecin ed Elie Gesbert della Arkea. 16.50 10 km alla fine! 16.50 Provano ad approfittare dell’andatura tranquilla tre corridori. Tra di loro c’è Davide Villella! 16.49 Il passo di Masnada decisamente non è quello che stava tenendo Alaphilippe. Il gruppo è molto compatto ed il ritardo sale a 1’10”. 16.47 Salito di nuovo sopra al minuto il vantaggio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA16.53 I migliori si riportano su Yates, mentre solo ora si vede che all’attacco era andato anche Santiago Buitrago. In difficoltà Mikel Landa! 16.52 Che botta per il britannico. Si lanciano all’inseguimento Tao Gheoghegan Hart e Ben O’Connor. 16.52 ECCO LA PRIMA AZIONE DI UN UOMO DI CLASSIFICA! PARTE SIMON YATES! 16.51 Gli altri due uomini sono Jay Vine della Alpecin ed Elie Gesbert della Arkea. 16.50 10 km alla fine! 16.50 Provano ad approfittare dell’andatura tranquilla tre corridori. Tra di loro c’è Davide Villella! 16.49 Il passo di Masnada decisamente non è quello che stava tenendo Alaphilippe. Ilè molto compatto ed il ritardo sale a 1’10”. 16.47 Salito di nuovo sopra al minuto il vantaggio di ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Padun in testa sulla discesa bagnata gruppo a 2? - #Vuelta… - teamseee : ?? 6^ tappa Vuelta Espana ???? ?? Primoz Roglic @6 (Eurobet) - stake 3 LIVE #LaVuelta22 #cycling #ciclismo #betting #tips #tipster - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci all’attacco con Masnada e Cataldo - #Vuelta #Espana… - SpazioCiclismo : Segui con noi la tappa di oggi de #LaVuelta22. - LorenzoGe79 : Appassionati di #ciclismo altro giro altra tappa con il mitico Pedalino! Ma secondo voi siamo sulle orme di Pogacar… -